اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:50 م
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الثقافة تنظم حفلًا فنيًا لعلى الحجار غدًا بالإسماعيلية احتفالا بذكرى أكتوبر

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:11 م
الثقافة تنظم حفلًا فنيًا لعلى الحجار غدًا بالإسماعيلية احتفالا بذكرى أكتوبر الفنان علي الحجار
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعالية ثقافية وفنية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، غدًا الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الإسماعيلية الأربعاء المقبل حفلًا فنيًا كبيرًا للفنان علي الحجار، وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان كريم كوجاك، حفل انتصارات أكتوبر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما سيتم تقديم أوبريت جيش الشمس، ومن المقرر إذاعة الحفل عبر قناة الحياة.

 


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