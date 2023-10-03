البنك الدولى: النمو الغني بفرص العمل يمثل الحل الأمثل للفقر في العالم

كتب عبد الحليم سالم

تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في مراكش بالمغرب العديد من القضايا التي تمس العالم من بينها قضية الفقر ،وذلك يوم الثلاثاء 10 أكتوبر وذلك في لقاء تحت عنوان "النمو الغني بفرص العمل ..الحل الأمثل للفقر".

وذكر الموقع الرسمي للبنك الدولى أن خلق فرص عمل جيدة هو أوثق الطرق للخلاص من براثن الفقر، ولخلق فرص عمل، يجب على الشركات أن تنمو وتتغلب على مجموعة معقدة من التحديات، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على التمويل، وغياب المنافسة العادلة، وضعف سيادة القانون، والحواجز التنظيمية، وسوء بيئة عمل مؤسسات الأعمال.

وذكر موقع البنك الدولى أن هذه الفعالية تستشرف المستقبل، وتبث مباشرة من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، حيث نبحث عن حلول مبتكرة على صعيد السياسات من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال النمو الغني بفرص العمل. وسيقوم ضيوفنا رفيعو المستوى بإلقاء الضوء على الدور الأساسي للنساء والشباب في أسواق العمل، مع استكشاف الاستراتيجيات اللازمة لتمكين مشاركتهما وإحداث تغيير مستدام، بجانب تعلم كيفية التصدي للفقر بشكل جماعي من خلال تعزيز بيئة تزدهر فيها مؤسسات الأعمال وتتضاعف فيها فرص العمل وتزدهر فيها المجتمعات المحلية.