تعرف على فعاليات ولقاءات البنك الدولى فى مراكش من 9 لـ 15 أكتوبر

كتب عبد الحليم سالم

تُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر وسيتم نقل العديد من الفعاليات بشكل مباشر، حيث تركز اجتماعات عام 2023 على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.

وستبحث الفعاليات الدليل الجديد الذي نحتاج إليه لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، وما هي الحلول التي نجحت على أرض الواقع في البلدان النامية؟ وكيف يمكننا تعزيز فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، والعمل المناخي؟

أشار الموقع الرسمي للبنك الدولى، إلى أنه بدءًا من 9 أكتوبر سيكون هناك بث مباشر لهذه المناقشات، وهى تمثل فرصة للتفاعل مع محافظي البنوك المركزية، والوزراء، وكبار المسئولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الشباب، والأوساط الأكاديمية، وغيرهم بشأن القضايا التي تواجه العالم اليوم.

تتضمن الاجتماعات العديد من الفعاليات منها يوم 10 أكتوبر حول دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة، وفعالية حول النمو الغني بفرص العمل: الحل الأمثل للفقر، وأخرى حول إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع.

ويوم 11 أكتوبر سيتم تنظيم المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات السنوية 2023، وسيلقي رئيس البنك الدولي أجاي بانجا كلمة أمام الصحافة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 حيث سيلقي كلمة افتتاحية ثم يتلقى أسئلة من وسائل الإعلام الدولية التي تغطي الاجتماعات.

وفعالية حول تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية ، وأخرى حول الإنجاز على أرض الواقع: العمل القُطري من أجل كوكب صالح للعيش فيه ، بجانب فعالية مهمة حول إشراك النساء في القيادة واجتماع المائدة المستديرة الوزاري الرابع لدعم أوكرانيا .

ويوم 12 أكتوبر سيتم تنظيم فعالية حول أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون، وأخيرًا يوم 13 أكتوبر ستنظم فعالية حول خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري.