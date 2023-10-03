اعترافات سائق سقط بـ 10 كيلو حشيش: بستخدم سيارة زوجتى لتوزيع الممنوعات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق تم القبض عليه وبحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش ، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بحيازة المضبوطات للاتجار بها وترويجها بين عملائه، وذكر أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة ترويج المخدر.

وأضاف المتهم أنه يستخدم سيارة في نقل المواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق في القاهرة، لترويجها بين عملائه من المتعاطين، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر.

وكشفت التحريات وأقوال المتهم، أن السيارة التي يستخدمها في نقل المواد المخدرة ملك زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيارة "ملك زوجته"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والمبلغ من متحصلات البيع وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.