اعترافات المنقبين عن الآثار بالجيزة: مات اثنان ورغم ذلك قررنا استكمال الحفر

كتب محمود عبد الراضي

أدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار في الجيزة باعترافات تفصيلية، مؤكدين أن أحد الدجالين أقنعهم بوجود كنز أثري أسفل مزرعة بمنشأة القناطر، فقرروا الحفر بحثا عن الثراء السريع.

وقال المتهمون إنه أثناء الحفر انهارت الحفرة فمات اثنين، إلا أن باقي العصابة قررت استكمال الحفر، حتى وصلت الشرطة وضبطتهم.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار بالجيزة، مما أدى لمصرع اثنين آخرين أثناء عملية التنقيب، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى وضبط اثنين من المتهمين أثناء تنقيبهما عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب ، وعثر بداخل المبنى على "حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب"، وبمواجهتهما اعترفا بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار ، ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج الجثتين.