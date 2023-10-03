اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:08 ص
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم مشاجرة
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعربة الأعمي بقرية الغرق بمركز إطسا، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الأعمي بمركز إطسا، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية وأصيب فيها 4 أشخاص بطلق ناري خرطوش.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





 


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