اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمناطق مختلفة فى البحيرة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:32 ص
إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمناطق مختلفة فى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة البحيرة  وقوع  حادثى سير بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون بالبحيرة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. 
 
بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية تروسبكل بالقرب من قرية البيضاء  دائرة   مركز كفر الدوار  بالبحيرة.   
 
وأسفر  الحادث عن إصابة 8 بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم،  وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار  العام  لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
كما  أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة،  إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

 


حوادث تصادم

كفر الدوار

محافظة البحيرة

وادى النطرون

حوادث سير

مستشفى كفر الدوار

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة