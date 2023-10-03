إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمناطق مختلفة فى البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية تروسبكل بالقرب من قرية البيضاء دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

وأسفر ال حادث عن إصابة 8 بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.