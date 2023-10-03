إصابة طالب بطلق نارى في مشاجرة بدائرة مركز دار السلام بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية أولاد طوق غرب، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بين طرفين بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض بذات الناحية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية وإصابة طالب بطلق نارى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصاب بناحية أولاد طوق غرب بين " طرف أول "حمزة ع ز ع 12 سنة طالب مصاباً " بطلق نارى بالفخذ الأيسر " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وعبد الله ا م ح 18 سنة عامل غير مصاب.

وبين " طرف ثان " هلال ف ر ا 65 سنة عامل زراعى، ونجله بسام ه ف ر 20 سنة عامل غير مصابين. الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى من الطرف الثانى بندقية آليه تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهم على الآخر وأتهم الأول من الطرف الأول الثانى من الطرف الثانى بإحداث إصابته من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات سابقة على ملكية قطعة أرض بذات الناحية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.