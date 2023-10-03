اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:25 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:04 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

حادث مرورى

اخبار الحوادث

خدمات مرورية

طريق اسكندرية الصحراوى



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