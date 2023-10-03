اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:51 ص
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إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق سيناء الأوسط

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:28 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق سيناء الأوسط حادث تصادم - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أصيب شخصان فى حادث تصادم على طريق سيناء الأوسط، حيث تلقت غرفة عمليات شمال سيناء، بلاغا اليوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على طريق بغداد بعد الكيلو 61 فى منطقة وسط سيناء.
 
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من، إبراهيم مفرح عبد الغفار، 25 سنه، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمد سامى عبد الكريم حسن، 18 سنة، بكدمه شديدة بالرأس، وكدمات متفرقه بالجسم.
 
تم نقل المصابين بمستشفى العريش العام بشمال سيناء، واخطرت الجهات المختصة لمباشرة تحقيقاتها فى الحادث.

شمال سيناء

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