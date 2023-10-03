إحالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية للتحقيق.. تفاصيل

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمى للتحقيق ومن بينهم مسئولى وحدات خدمية وجدت مغلقة فى مواعيد العمل الرسمية أثناء حملات المرور، وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن منية النصر وبلقاس والمطرية وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية ، بعد اطلاعه على التقارير التى اعدها، الحسين البغدادى مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 236 من العاملين بقطاع الصحة فى كل من الوحدات الصحية لقرى ميت عاصم وميت الخولى ومستشفى منية النصر المركزى بمركز ومدينة منية النصر وبقرى تل عميرة وبسنديلة واحمدية ابو الفتوح بمركز بلقاس ومستشفى طلخا المركزى ووحدة رعاية الامومة بالعقبين ومستشفى المطرية المركزى وشمل التحقيق 9 من العاملين بمراكز الشباب منهم مسئولى مراكز شباب حلاوة وكفر الغنامة ببلقاس ومركز شباب دميرة بطلخا والوحدة الصحية بكفر دميرة الجديد بطلخا وجدت جميعها مغلقة وايضا عاملين بمركز شباب المنيل ومركز شباب كفر دميرة الجديد متغيبين ومنصرفين بدون اذن رسمى وشمل التحقيق ايضا عدد 10 من العاملين بقطاع الطب البيطرى فى كل من الادارة البيطرية بمنية النصر والادارة البيطرية بالمطرية.

وكلف محافظ الدقهلية، كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل بدون إذن رسمى ومسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة، وجميع مرتكبى المخالفات الإدارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.