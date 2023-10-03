إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 12 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيئى النية (ثلاثة ملاك فاترينات لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.