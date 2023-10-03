أوكرانيا تخطط لبناء أول مدرسة تحت الأرض فى خاركيف

وكالات

كشفت السلطات الأوكرانية أنها ستبني أول مدرسة كاملة تحت الأرض في البلاد، وذلك بمدينة خاركيف الشرقية، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة.

وبحسب موقع الحرة، قال رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر تطبيق تليجرام، إن بناء المدرسة سببه "حماية التلاميذ من الهجمات الروسية المتكررة بالقنابل والصواريخ".

وأضاف "ملجأ كهذا سيمكّن الآلاف من أطفال خاركيف من مواصلة تعليمهم الآمن المباشر، حتى خلال التهديدات الصاروخية".

وبينما اضطر عدد كبير من المدارس في المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية للتدريس عن بعد خلال الحرب، أقامت خاركيف حوالي 60 فصلا دراسيا منفصلا في محطات المترو، قبل بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر، مما أتاح مساحة تكفي أكثر من ألف تلميذ.

وتعد خاركيف ثاني أكبر المدن الروسية، وكان يقطنها أكثر من 1.4 مليون شخص قبل الغزو الروسي في فبراير 2022.

ولم يتضح على الفور حجم المدرسة الجديدة أو متى سيتم افتتاحها.