أمطار خفيفة ورياح على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، إلى يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

-يسود طقس مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 أكتوبر والخميس 5 أكتوبر 2023

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الجمعة 6 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 7 أكتوبر والأحد 8 أكتوبر 2023

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.