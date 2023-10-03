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أكرم القصاص: مؤتمر حكاية وطن اعتمد على المصارحة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:53 ص
أكرم القصاص: مؤتمر حكاية وطن اعتمد على المصارحة أكرم القصاص
كتب محمد شرقاوى

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أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أن هناك عرضا كبيرا جدا فى الثلاثة أيام فى مؤتمر حكاية وطن اعتمد على المصارحة تعطى نقاطا مهمة، ومنها التعليم الأساسى والبحث العالمى نقطة مهمة فى الفترة القادمة، مضيفا أن "المصريين بيتكلموا فى السياسة وميحبوش ممارستها".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أنه بعد 25 يناير فيه 105 أحزاب، ومبيقناش عارفين اليسار من اليمين، والحوار الوطنى بداية للحوار العام، وتوصيات الحوار الوطنى ربما تكون البداية، وينتقل من السوشيال ميديا إلى الشارع ولكن لم تصنع حوار والابد الانتقال من الشتائم إلى حوار".

وتابع أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يجب أن يكون عقل وقلب البلد، مؤكدا أن الإصلاح سينعكس بشكل إيجابى على حياة الناس.

وأوضح: "أهمية الانتخابات الرئاسية ليست فكرة الرئاسة فقط ولكن يكون هناك حياة سياسية، وبعد 25 يناير ظهرت أحزاب كتير، وأغلب كلام الناس فى السوشيال ميديا عن رغيف العيش، وهناك مجموعة من منصات تدار من الخارج تعمل على بث الأخبار السلبية ولكن الرئيس طالبا بحديث المسئولين على جميع المشروعات على الإعلام".

 


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