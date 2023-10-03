أخبار مصر.. الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة غدا ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تظهر غدا السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.





الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع بالتنسيق مع البنك المركزي



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا: ندعم الرئيس السيسى لاستكمال البناء

أعلن مصطفى رجب مدير العائلات المصرية في لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، كامل تأيده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجمل استكمال عملية البناء والتنمية والحفاظ على أمن وسلامة حدود مصر وشعبها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

رئيس "العاصمة الإدارية": التشغيل التجريبى للمونوريل ديسمبر المقبل



قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة لتدشين شركة مشتركة بين العاصمة وشركة ألمانية لإدارة الصرف الصحي في العاصمة الإدارية، لتكون أول شركة خاصة تدير منظومة الصرف الصحي.

وكشف "عباس" خلال الملتقي الاقتصادي المصري الألماني بحضور عدد من الشركات الألمانية جرى تنظيمه في الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية، عن إجراء اختبار تشغيل المونوريل خلال ديسمبر القادم لتكتمل منظومة نقل في العاصمة، مشيرا إلي انتهاء 60% من مباني المرحلة الأولي بالعاصمة.

وأضاف خالد عباس، أن العاصمة الإدارية تستوعب 10 ملايين نسمة مع اكتمال مراحلها المختلفة بمساحة إجمالية 230 ألف فدان، لافتاً إلى أن المرحلة الأولي يجرى تدشينها على مساحة 40 ألف فدان وان المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ستكون على مساحة 40 ألف فدان وسيجري البدء فيها قريباً.

طوابير أمام مقر الشهر العقارى بالرحاب لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة



حرص مئات المواطنين على التوافد على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة الرحاب بالقاهرة، حيث نظموا طوابير أمام الشهر العقارى لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التوكيلات شرطا أساسيا لتمكين مرشح رئاسة الجمهورية من خوض الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن القانون الحصول على 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.