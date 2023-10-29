9 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقليوبية.. تعرف عليها

القليوبية - إبراهيم سالم

تسعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية كأكبر مشروع لتطوير الريف المصرى، لتوفيرها على أرض المواقع، ومن أجل نقل الخدمات التى كان المواطن المصرى يقطع لها المسافات ويحصل عليها بعد مشقة لتكون أقرب ما تكون إليه، وكذلك إعادة تأهيل البنية التحتية بالقرى والتى كانت قد تهالكت على مدار السنوات الكثيرة الماضية.

محافظة القليوبية كانت من بين المحافظات التى لها نصيب كبير بالمبادرة الرئاسية، حيث شملت العديد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، والتى بدأت تنير أرض الواقع بعد ظهورها والانتهاء من عدد كبير منها تمهيدا لدخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن لتنتقل بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصرى مما هى عليه الأن، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر بالقليوبية، والتى جاءت على النحو التالي:

1- تستهدف المبادرة قرى مركز شبين القناطر بإجمالى 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة.

2- إجمالى عدد المشروعات 795 مشروع بتكلفة حوالى 7.1 مليار جنيه.

3- بالنسبة لمشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بلغت نسبة التنفيذ 94.2%، و99.7%.بالنسبة لمشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

4- بلغت نسبة تنفيذ الغاز 79%، والمصرية للاتصالات 60%، والرى 86%،

5- تم الانتهاء من مشروعات الأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية بنسبة 100%.

6- بلغت نسبة تنفيذ مشروعات مراكز الشباب 92%، والوحدات الصحية 73%، والكهرباء 78%.

7- ونسبة تنفيذ مشروعات الوحدات الاجتماعية 54%، والطرق الداخلية 45%، ونقاط الإطفاء 35%، والمواقف 12%.

8- جار مناقشة خطوات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها لجهات الولاية تمهيدا لتشغيلها.

9- مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزى تقام على مساحة 16 ألف متر بتكلفة مليار جنيه ومدة التنفيذ 18 شهر