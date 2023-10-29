7 محاور رئيسية لخطة وزارة العمل للوصول إلى معدلات البطالة العالمية.. تفاصيل

كتبت ـ آية دعبس

بعد انخفاض معدلات البطالة من 13% لتصل إلى 7% خلال 10 سنوات، وضعت وزارة العمل خطة لخفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 5: 6 % خلال 5 سنوات، وذلك من خلال عدة محاور، هى:

1- زيادة معدلات التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

2- تعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى - المحلى مثل الأشخاص ذوى الإعاقة، والمرأة، والعمالة غير المنتظمة.

3- زيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية، المقدرة بحوالى 5.455 مليون وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

4- متابعة تطبيق نسبة الـ 5% من القوى العاملة للمنشآت، لصالح تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.

5- سرعة الانتهاء لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع آلية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة.

6- زيادة مهارات العمالة المصرية لتناسب احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، من خلال زيادة معدلات برامج التدريب التحويلى، لتدريب أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة على مهن جديدة تختلف فى طبيعتها عن المؤهلات الدراسية لهم بنسبة 40 %.

7- إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرى، والمعنى بتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها، ورصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.