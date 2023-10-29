وفد سياحى من 3 دول يزور المناطق الأثرية فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها منظومة السياحة فى مصر وكيفية تطويرها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضارى وثقافى عريق ممتد عبر العصور المختلفة، لافتًا إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر.





وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن - تونا الجبل - تل العمارنة) وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات من 3 دول (ألمانيا ـ استراليا ـ اسبانيا)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.



كما أشار المحافظ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التى تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بنى مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.