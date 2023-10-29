وزير الرى يفتتح جلسة الذكاء فى إدارة الموارد المائية بأسبوع القاهرة للمياه

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى جلسة "الذكاء فى إدارة الموارد المائية" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأكد سويلم على أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الإعتماد على البحث العلمى فى مجال إدارة المياه.

وأشار إلى دور المركز الهام فى تعزيز البحث العلمى فى مجال المياه من خلال المعاهد الـ 12 التابعة للمركز والتى تتميز بتخصصاتها المختلفة التى تشمل مختلف محاور البحث العلمى فى مجال المياه.

كما اثنى على مجهودات الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث.

واكد على دور الشباب فى تعزيز البحث العلمى وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التى تخدم قضايا المياه وتساهم فى مواجهة تحديات المياه فى مصر.

وعقب ذلك قاما سويلم والخولى بتكريم عدد من شباب الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة فى مجال البحث العلمى خلال الفترة الماضية، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية الهامة التى تخدم قضايا المياه.