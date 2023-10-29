ننشر مواقيت الصلاة الأحد 29/10/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 48: 2
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:30
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:51
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:38 م
وقت صلاة المغرب 5:03 م
وقت صلاة العشاء 6:19 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 46: 2
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:26
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