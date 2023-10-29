اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:24 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 آلاف سائح على متن 26 رحلة طيران دولية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 آلاف سائح على متن 26 رحلة طيران دولية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الأحد، قرابة 4 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 26 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة .
 
وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 5 رحلات من المطارات التشيكية، و4 رحلة من بولندا، و7 رحلة من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، و5 رحلات من المانيا، رحلتين من مصرى، ورحلتين من سويسرا.
 
يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم امس السبت وحتى الجمعة المقبلة،  153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 
 
 
 






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