مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 6 آلاف سائح على متن 41 رحلة طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 6 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 41 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 7 رحلات من المطارات التشيكية، و12 رحلة من بولندا، و11 رحلة من إيطاليا، ورحلة من ليتوانيا، و4 رحلات من المانيا، رحلتين من فرنسا، ورحلة من هولندا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من النمسا.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.