مصرع 3 أشخاص فى انهيار منزل من 3 طوابق بجزيرة شندويل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج قبل قليل انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بدون أعمده نتج عن الانهيار مصرع 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، ومازالت الجهود مستمرة لرفع الأنقاض، من أجل استخراج باقى أفراد المنزل حيث أن المنزل يقيم به أسرتين.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للأجهزة المعنية يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل ووجود متوفين ومازالت الجهود مستمرة لرفع الأنقاض.

وعقب الانتقال والفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من 3 طوابق بناحية نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل، والمنزل تسكنه أسرتين، ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة بنظام الحوائط الحاملة نتج عن الانهيار وفاة 3 أشخاص من قاطنى المنزل وتم نقلهم إلى المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف جهة التحقيق المعنية.