مصرع زوج ونجاة 5 من أسرته فى انهيار منزل ببنى سويف

شهدت مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف انهيار منزل مكون من 4 طوابق على قاطنيه، ونتج عن الحادث مصرع مالك المنزل ونجاة والدته وزوجته وأطفاله الثلاث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزى وتم الدفع بـ3 فرق من الإنقاذ البرى من إدارة قوات الحماية المدنية، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الفشن وأمر بإعداد تقرير عاجل من الإدارة الهندسية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، بلاغًا بانهيار منزل بشارع سوريا بمدينة الفشن، مكون من 4 طوابق، ووجود متوفي.
وتبين من التحريات الأولية بانهيار منزل مكون من 4 طوابق وأن سقف الدور الأخير مبنى من الخشب وسقط على صاحب المنزل وأسرته مما نتج عن مصرع عبدالرحيم محمد 45 سنة وتم إنقاذ والدة وزوجة وأطفال صاحب الأسرة الثلاث.
وأمر محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية وذلك للمعاينة وبيان سبب الوفاة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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