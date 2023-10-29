الرئيسية أخبار عالمية مصرع 12 شخصا فى حادث تحطم طائرة فى الأمازون بالبرازيل الأحد، 29 أكتوبر 2023 07:27 م تحطم طائرة - أرشيفية كتب محمد جمال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لقى 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم فى حادث تحطم صباح الأحد فى منطقة الأمازون بالبرازيل، بحسب "روسيا اليوم". وسقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسى فى ريو برانكو، عاصمة ولاية أكرى، بحسب المكتب الصحفى للحاكم جلادسون كاميلى. تحطم طائرة البرازيل الأمازون ولاية أكرى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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