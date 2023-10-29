مصرع 12 شخصا فى حادث تحطم طائرة فى الأمازون بالبرازيل

كتب محمد جمال

لقى 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم فى حادث تحطم صباح الأحد فى منطقة الأمازون بالبرازيل، بحسب "روسيا اليوم".

وسقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسى فى ريو برانكو، عاصمة ولاية أكرى، بحسب المكتب الصحفى للحاكم جلادسون كاميلى.