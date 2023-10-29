مدير عام الزراعة بالشرقية: زراعة 34 ألف فدان من محصول البنجر

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية تتابع حاليا موسم زراعة المحاصيل الشتوية، مؤكدا لـ" اليوم السابع"، أنه تم زراعة 34 ألف فدان من محصول البنجر، ضمن العروة المبكرة، من إجمالى 87 ألف فدان المستهدف زراعته هذا العام، ومن المتوقع ان يصل المستهدف إلى 90 الف فدان، منوها أن زراعته تتركز فى قطاع الشمال بالمحافظة بكثافة، لكونه من المحاصيل المربحة للفلاح الشرقاوى.

وأشار إلى أن زراعة محصول البنجر، تبدأ فى أوائل أكتوبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر، حيث يتم تجهيز الأرض بالحرث والتنعيم والتسوية ثم نثر سماد السوبر فوسفات (200 كجم/ف) وتقسيم الأرض القنى والبتون بالتبادل بحيث لا يزيد طول الخط عن 10 متر لإحكام عملية الرى. وتتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط فى جور على أبعاد 20 سم بين الجور مع وضع 2-3 بذور بالجورة على عمق 1- 2 سم ثم الرى على البارد مع ضرورة تشبع رأس الخط بالمياه. وتجرى ريه المحاياة بعد أسبوع من الزراعة ويستكمل الإنبات بعد 15-20 يوماً ثم يجرى الترقيع ببذور منقوعة في الماء أو بشتلات سبق زراعتها فى أصص ورقية وقت زراعة الحقل.

يذكر أن زراعة بنجر السكر بالمحافظة بدأت عام 1995 بزراعة 40 فدانا فقط ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عاما حتى تخطت ال 80 الف فدان، وتكثر زراعته فى مراكز الصالحية الجديدة وصان الحجر والحسينية ومنشأة أبو عمر وأولاد صقر وكفر صقر وفاقوس، ويرجع التهافت على زراعة محصول بنجر السكر لم يأت من فراغ، بل للتيسيرات التى تقدمها مديرية الزراعة، وشركات إنتاج السكر للمزاعين، حيث يتم تسليمهم التقاوى المنتقاة التى تحقق إنتاجية عالية تصل الى 30 طن للفدان، كما يتم خفض تكلفة تسوية الأراضي بالليزر، كما تعقد الشركات عقودا معهم لاستلام إنتاجهم من الحقول بأسعار متميزة طبقا لبند السكر ونسبة النظافة.