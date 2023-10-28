"القومى للمرأة" بالشرقية: استهداف 600 طالبة بالإعدادية ضمن فعاليات مبادرة دوى

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن المرة الثانية من مبادرة دوائر الحكى "دوى" التى ينفذها فرع المجلس بعدد من المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، استهدفت 600 طالبة بمدارس محمد فريد الإعدادية بالعاشر من رمضان، ومدرسة الحرية ومدرسة السادات بمدينة الزقازيق،وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة.

وتابعت مقررة فرع الشرقية لـ"اليوم السابع" قائلة، إن الهدف من هذه المبادرة تهدف لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة،فضلا عن تعزيز العلاقة بين الأسرة والفتيات، من خلال تنفيذ حوار الأجيال، حيث تم تأهيل 20 فتاة أعمارهن من 18 إلى 25 سنة، وتدريبهن داخل فرع المجلس على أهداف مبادرة " دوى" على كيفية تنمية مهارات التواصل لديهن،وقيامهن بنشر أهداف الحملة ورسائلها، وهذه المبادرة مدعومة بأنشطة ورش عمل مصغرة من رسم وتطريز وفقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، بحيث نوصل رسائل الحملة بطرق مختلفة، منوهة أن المرحلة الثانية تستهدف 600 فتاة من خلال تلك الحملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.



ويذكر أن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة.























