محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة "مثلث الخير"

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، مستعرضًا الخطوات التنفيذية التى تمت حتى الآن، بحضور المهندس سيد خلف، وممثلى الثروة السمكية، وممثلى جهاز تنمية البحيرات.

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وهيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى

ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمرانى متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطنى منطقة المثلث، مؤكدا على أهمية الوعى بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التى تعم كافة أنحاء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد.