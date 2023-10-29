مجلس تنفيذي الغربية يوافق على اعتماد الحيز العمراني المحدث لقرية بنا أبو صير

الغربية مصطفى عادل

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الاجتماع التنفيذي الدوري للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مديري المديريات الخدمية، رؤساء الهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقبل البدء في جدول الأعمال، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن.

كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، متابعة تنفيذ مطالب الجماهير قانونا، ومتابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على اعتماد الحيز العمراني المحدث لقرية بنا أبو صير التابعة لرئاسة مركز ومدينة سمنود والمحدث لها حتى 2023 كما قام المجلس بالموافقة على إقامة مدرسة بقرية خرسيت بالوحدة المحلية بشوبر مركز طنطا.

ووجه محافظ الغربية خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، من خلال مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمراكز والمدن وربطها بغرف العمليات المركزية بالمحافظة، والعمل على تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، إلى جانب التأكد من توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة.

وشدد رحمي على أهمية التصدي بكل حزم لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشددا على ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضي الزراعية وزيادة التوعية بمخاطرة عن طريق الإرشاد الزراعي لتوعية الفلاحين، بالإضافة إلى المدارس والمعاهد والمساجد.

وأكد المحافظ على تعميم تجربة الإخلاء استعدادا لمواجهه الأزمات في كافة الهيئات، المديريات، الشركات والمنشآت على مستوى المحافظة، وذلك من خلال الاستعانة بالمستشار العسكري بالمحافظة والحماية المدنية مع مراعاة صيانة كافة المعدات من طفايات وخراطيم الحريق وغيرها، كما أكد على إقامة ندوات عن تجربة الإخلاء وكيفية الاستعداد لها.