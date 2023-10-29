محافظ الغربية يجرى جولة بالمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسى بزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مستشفى زفتى العام ومستشفى رمد زفتى وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى زفتى العام حيث قام المحافظ بتفقد عددا من أقسام المستشفى منها قسم الحروق وقسم الحضانات " المبتسرين " واستمع إلى شرح تفصيلى لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوى فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالاضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمى من المرضى عن وجود أى احتياجات لهم للعمل على توفيرها فى الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتى تخدم قطاع عريض من المواطنين

وتابع المحافظ جولته بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى رمد زفتى، حيث قام بتفقد بعض عيادات الاستقبال، والتقى ببعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات، والتى تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تابع سير العمل بمختلف الأقسام واستمع إلى بعض طلبات المواطنين، موجهًا بسرعة الاستجابة لها، واطمأن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، واطمأن على سير العمل بأقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى، والتى تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين، كما اطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التى تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات فى أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

وأشار "رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كلا فى موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعى ضمائرنا جميعا معهم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسى بزفتى والذى يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين فى حالة حدوث أى طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.