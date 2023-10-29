ضبط منشآت طبية دون ترخيص ومخالفات دوائية وبيئية بحملات رقابية فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية ، منشآت طبية خاصة بدون ترخيص ومخالفات دوائية وبيئية أثناء حملات بالزقازيق وديرب ومشتول، في حملات رقابية مكبرة.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات "الزقازيق، وديرب نجم، ومشتول السوق"، وبالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، نفذوا ثلاث حملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق، والتي أسفرت جهودها عن ضبط 2 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية بها وبمنشآت أخرى.

وجاءت الحملة الأولى والمشكلة بلجنة من إدارة صحة البيئة بالمحافظة، وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والسلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية بالشرقية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالشرقية، بالمرور على منشأه طبية غير مرخصة بمدينة الزقازيق، وتم ضبط عدد من الأدوية المهربة والمستوردة بدون فواتير، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، هذا بالإضافة إلى ممارسة تخصصات طبية دون الحصول على مؤهلات علمية معتمدة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالمخالفات برقم 14423 لسنة 2023 جنح ثان الزقازيق وتم تشميع المنشأة بمعرفة اللجنة بناءً على قرار غلق سبق صدوره من إدارة العلاج الحر بصحة الشرقية.

وقامت الحملة الثانية والمشكلة من إدارة العلاج الحر وفرع هيئة الدواء بالشرقية، بالمرور على عيادة للأمراض النفسية والعصبية بمركز ديرب نجم تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط عدد من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وعليه تم تحرير محضر بالمخالفات المضبوطة، برقم 20577 لسنة 2023 جنح ديرب نجم.

وضبطت الحملة الثالثة المكونة من مفتشي العلاج الحر مركز علاج طبيعي مرخص بمركز مشتول السوق، به كمية من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وكذلك ممارسة مهنة الطب البشري بوجود روشتات بها وصفات علاجية وأنظمة غذائية، وعليه تم تحريز الأدوية والروشتات، وتحرير محضر بالمخالفات برقم 9094لسنه 2023 جنح مشتول السوق.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتي من شأنها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لجميع مفتشي الحملة بالمديرية والمشاركين بها من مختلف الجهات المختصة، نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.