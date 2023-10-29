شبورة تصل للضباب وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 29 أكتوبر حتى الجمعة المقبل 3 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الاثنين المقبل، كما يلى:

الأحد 29 أكتوبر: شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة تكون رعدية أحيانا وتمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- الاثنين 30 أكتوبر: شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



الثلاثاء 31 أكتوبر والأربعاء 1 نوفمبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- الخميس 2 نوفمبر: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

- الجمعة 3 نوفمبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.