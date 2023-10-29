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الأرصاد: أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:19 ص
الأرصاد: أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء الطقس - أمطار
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، تمتد خفيفة على خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
وأضافت هيئة الأرصاد: وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم الأحد،  طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.
 
 
 
 






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