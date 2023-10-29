سوء صحة الأمعاء تسبب مشاكل جلدية.. منها الصدفية والإكزيما

كتبت رانيا عامر

مشاكل صحية بالأمعاء تكون وراء أسباب الإصابة ببعض الأمراض الجلدية لدى عدد من الأشخاص، وتتماثل تلك الأمراض ما بين الصدفية والإكزيما وحب الشباب الذى يعانى منه الكثير، لذلك فيجب على الجميع الاهتمام بصحة الأمعاء بشكل جيد منعًا لحدوث أى مضاعفات صحية، بحسب ما نشره موقع timesofindia.

ترتبط صحة أمعائنا بصحة بشرتنا، وبالتالي، يمكن أن تظهر صحة الأمعاء السيئة من خلال مشاكل مختلفة في بشرتك مثل الظهور المفاجئ لحب الشباب، ومع ذلك، لا يمكن أن يكون سبب كل مشكلة جلدية هو الجلد غير النظيف أو البيئة الملوثة. في بعض الأحيان، قد يكون السبب أعمق مما تعتقد.

المشاكل الجلدية الناتجة عن سوء صحة الأمعاء ​1.الإكزيما الإكزيما هي حالة تجعل بشرتك جافة، وحكة، ووعرة. يمكن أن تظهر أعراض الإكزيما في أي مكان على جلدك، قد يلعب الميكروبيوم غير المتوازن دورًا في الالتهاب والاستجابة المناعية التي تسبب الإكزيما، وهذا يعني أيضًا أن التغييرات الغذائية الصحية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الإكزيما. 2.حب الشباب يمكن أن يؤدي ضعف صحة الأمعاء إلى تعزيز نمو حب الشباب على بشرتك. يحدث تسرب الأمعاء عندما تكون جدران الأمعاء والميكروبيوم غير قادرة على مواكبة تراكم السموم في الجسم. إذا لم تتم معالجة السموم بشكل جيد في أمعائك، فقد تبدأ في رؤيتها تخرج من بشرتك عن طريق حب الشباب. تأكد من تناول الأطعمة الصحية للحصول على البروبيوتيك والبوليفينول والمعادن التي تشفي بشرتك من الداخل إلى الخارج. 3.الصدفية الصدفية هي مرض جلدي تتراكم فيه خلايا الجلد وتشكل بقعًا متقشرة وجافة ومثيرة للحكة. سبب الصدفية ليس مفهوما تماما. وفقا للبحث، هناك علاقة محتملة بين الصدفية ومرض التهاب الأمعاء. وبما أن الجلد يتكون من أنسجة تمتص الأشياء بسهولة أكبر، فهو حساس ويتفاعل مع إشارات الالتهاب التي تنتقل في جميع أنحاء الجسم.

نصائح لتحسين صحة الأمعاء: إليك بعض النصائح لتحسين صحة الأمعاء.

1.يمكن للتوتر أن يفسد أمعائك، لذا تعامل مع التوتر من خلال اليوجا والتأمل.

2.تناول البروبيوتيك والأطعمة المخمرة بانتظام لتقليل التهاب الأمعاء.

3.حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب كمية كافية من الماء.

4.تجنب الاستهلاك الزائد للسكر .

5.ضرورة تناول الخضار والفواكه الغنية بالألياف والبراعم والحبوب الكاملة والبقوليات.

6.قلل من التدخين والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة.