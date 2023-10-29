رئيس جامعة المنوفية يتابع مع وزارة المالية الرد على استفسارات العاملين بالجامعة

المنوفية- محمود شاكر

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجهاز الإدارى بالجامعة يضم نخبة متميزة قادرة على متابعة العمل والقيام به على أكمل وجه، ومنذ توليه مسئولية رئاسة الجامعة، وهو حريص على عقد لقاءات مع الجهاز الإدارى وتم بالفعل عقد اجتماع مع مديرى العموم.

وعقد رئيس الجامعة، لقاء ثان مع باقى العاملين بالجهاز الإدارى لمناقشة الأوضاع الإدارية الحالية فى الجامعة والرد على شكاوى واستفسارات العاملين، وتم عرض نتائج بحث الشكاوى التى تقدم بها بعض العاملين بالجهاز الإدارى، وقام بالرد على كل موضوع بها، ولم يكتف رئيس الجامعة بعرض تقارير اللجان المكلفة ببحث الشكاوى والرد عليها، وقام على الفور بمخاطبة وزارة المالية للإجابة على شكاوى العاملين بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت الاستجابة من وزارة المالية وبالفعل تم عقد لقاء مع الدكتور شريف خيرى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق له من الوزارة والذى يضم مختلف التخصصات، وتم بحث المشكلات واستفسارات العاملين بالجامعة، ومناقشة أعمال قطاع الحسابات والمديريات المالية بالجامعة، والرد على استفسارات العاملين بشأن الدفع الإلكترونى والمستقطعات وآليات العمل المختلفة والوحدات الحسابية والمشاكل التى تواجهها.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لجهوده ومساهماته لتحديث أنظمة العمل وتعزيز حوكمة عمل الإدارات المالية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلبات التحول الرقمى وإطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومى بالدولة المصرية.

وأكد رئيس الجامعة على متابعته المستمرة مع وزارة المالية للإجابة على استفسارات العاملين، كما أكد على دعمه الكامل لطلبات العاملين والسعى الدائم لحل مشاكلهم ومخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة والشئون القانونية ووزارة المالية، وتنفيذ الضوابط العامة لقانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم الجامعات.