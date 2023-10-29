رئيس التمثيل التجاري يبحث التعاون المشترك مع وزير الاستثمار بجنوب السودان

كتب إسلام سعيد

فى إطار زيارته للعاصمة جوبا، الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى يجتمع بوزير الاستثمار بحكومة جنوب السودان بحضور السفير معتز عبد القادر سفير مصر فى جوبا، وقد تطرق الاجتماع للعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية فى كل من مصر وجنوب السودان والتى أثرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة فى مناحى مختلفة سواء على مستوى المواقف السياسية او بالنسبة للعلاقات فى المجالات الأخرى مثل الصحة ، التعليم، الطاقة، البنية الاساسية وغيرها.

هذا وقد اوضح وزير الاستثمار لرئيس التمثيل التجارى ان هناك قانون استثمار جديد قد تم صدوره يتضمن عدد من المزايا الى جانب وجود فرص كبيره للاستثمار فى مجالات متعدده مثل الزراعه والثروة الحيوانية والصناعه والطاقه والنقل وغيرها من المجالات والتى قد يرغب المستثمر المصرى فى المشاركة فيها. وقد أكد رئيس التمثيل التجارى ان توجيهات القيادة السياسية المستمرة هى زيادة الاهتمام بالقارة الافريقية ودعم دولها ونقل الخبرات المصرية لها والاستثمار بها ورفع حجم التبادل التجارى معها وهذا موجه للدول الافريقية بصفة عامة ودولة جنوب السودان بصفة خاصة فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

هذا وقد أشار رئيس التمثيل التجارى أن هناك عدة مشروعات مصرية بالفعل فى دولة جنوب السودان منها مشروعات فى مجال الطاقة، النقل النهرى والصحة والبنية الأساسية علما بأن الاستثمارات المصرية فى افريقيا قد بلغت خلال العام الحالى أكثر من ١٣ مليار دولار وفى أكثر من ٢٥ دولة أفريقية ومعظمها مشروعات كبيرة وعملاقة ولتواجدها تأثير كبير فى هذه الدول.

وفى نهاية الاجتماع اتفق رئيس التمثيل التجارى مع السيد وزير الاستثمار على اعداد زيارة للسيد الوزير للقاهرة خلال شهر مارس المقبل وتنظيم منتدى اعمال له برفقة وفد من عدد من الشركات السودانية الجنوبية لعرض الفرص المتاحه فى جنوب السودان على الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار فى افريقيا سواء بشكل منفرد او من خلال الدخول فى شراكات سواء مع بنوك او شركات أخرى من جنوب السودان خاصة فى ضوء التأكد من وجود فرص كبيرة للاستثمار فى جنوب السودان فى مجالات متنوعة .