35 شركة تشارك فى معرض المنتجات المصرية بجنوب السودان

كتب إسلام سعيد

افتتح الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى نيابة عن المهندس وزير التجارة والصناعة، والسفير معتز عبد القادر سفير مصر فى جوبا بمشاركة مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، ووزير الاستثمار الجنوبي، النسخة الثانية من معرض المنتجات المصرية بجنوب السودان، والمقام خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجارى بالتعاون بين وزارة الاستثمار الجنوبية والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية والهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

وألقى رئيس التمثيل التجار، كلمة أشار فيها إلى أهمية زيادة التعاون الاقتصادى وحجم التبادل التجارى بين الجانبين، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية فى كلا البلدين ووجود فرص كبيرة للشركات المصرية فى سوق جنوب السودان فى مجالات متعددة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والصحة والصناعة فى قطاعات متنوعة، مثل الأغذية والمشروبات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء وغيرها إلى جانب مجال التعليم والخدمات والاتصالات وغيرها.

وأجرى المشاركون جولة تفقدية بالمعرض، والذى شارك فيه 35 شركة مصرية ولقاء العارضين حيث لاقت المنتجات المصرية إعجاب المسئولين الجنوبيين، خاصة في ظل أسعارها التنافسية وجودتها وتنوعها، ما بين منتجات غذائية ومشغولات يدوية ومنسوجات وملابس وزيوت ومنتجات طبيعية.

وركزت مداخلات المشاركين في حفل الافتتاح علي ضرورة توطين الصناعات المصرية وفتح فروع ومراكز توزيع للشركات والمصانع المصرية في جنوب السودان خاصة في ضوء الرواج الذي تلقاه المنتجات المصرية لدى المواطن الجنوب سودانى.