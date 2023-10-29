رئاسة مركز الداخلة: استمرار تلقى استمارات استطلاع الرأى لمشروع الإسكان الاجتماعي

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن استمرار تلقى استمارات استطلاع الراي بشان انشاء 20 عمارة بإجمالي 480 وحده سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمركز الداخلة يتم تقديم استطلاع الرأى بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والوحدات المحلية القروية وذلك بهدف التعرف على نسب الإقبال على حجز الوحدات السكنية قبل طرحها.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة والذي تضمن إنشاء 38 عمارة بإجمالي 912 وحدة سكنية، بتكلفة 112 مليون جنيه شملت تنفيذ 240 وحده بالخارجة و240 وحده بالداخلة و96 وحده بباريس و120 وحده ببلاط و 216 وحده بالفرافرة، بتكلفة 112،2 مليون جنيه وتم الانتهاء منها في الفترة من 2017 حتى 2019.

وجرى استكمال المرحلة الثانية من المشروع بمركزى الخارجة والداخلة والتى تضمنت مشروع درة الوادي بالخارجة ومشروع إسكان الشباب بالداخلة بإجمالي 480 وحدة سكنية.