حملة مكبرة لاستكمال إزالة الأسواق العشوائية فى حى المناخ ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة "سوق ناصر 2" أحد الأسواق العشوائية المتبقية بنطاق الحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

وقاد الحملة، الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، وشارك فيها قيادات الحى والعاملين بالإدارات المعنية به، والتي أسفرت عن إستكمال إزالة المحال بالسوق العشوائى (ناصر 2) الكائن بالجزء الخلفي لشارع أسوان ومدرسة ناصر الإعدادية بنات، يأتى ذلك تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة بورسعيد وحي المناخ لتطوير منطقة ناصر ومحيط مدرسة ناصر الإعدادية بنات والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمساكن الجديدة من تعاوني وإستثماري بالمنطقة، فضلا عن جهود إزالة كافة الأسواق العشوائية وإستبدالها بإقامة أسواق حضارية على اعلى مستوى تماشيا مع المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها المحافظة وكذلك على غرار أسواق الأسماك والخضروات والملابس المستعملة الجديدة.