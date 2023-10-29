جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة فى تصنيف شنغهاي الصينى للتخصصات 2023

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023 على مراكز متقدمة عن السنوات السابقة، واستطاعت الجامعة أن تأتي ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 7 تخصصات، في تخصص العلوم البيولوجية حققت الجامعة المرتبة (201-300) عالميا والمركز الأول محليا منفردة، ولتصبح الجامعة الوحيدة التى ظهرت فى تخصص "العلوم البيولوجية" من الجامعات المصرية، وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققت المركز (401-500) عالمياً والمركز الاول محلياً، وفي تخصص العلوم الزراعية حققت الجامعة المرتبة (39) عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي تخصص العلوم البيطرية جاءت فى المركز (76-100) عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية حققت المركز (101-150) عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية حققت المركز (401-500) عالمياً والمركز الثاني محلياً، كما حققت المركز (201-300) عالمياً فى تخصص علوم الهندسة والطاقة والمركز الثاني محلياً.

كما صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الجامعة قد ظهرت فى 7 تخصصات بزيادة تخصصين عن العام السابق، كما تقدمت الجامعة فى عديد من التخصصات مقارنة بالعام السابق، ففي تخصص العلوم الزراعية تقدمت الجامعة من المركز (101-150) عالمياً الى المركز 39 عالمياً، وفي تخصص العلوم البيطرية تقدمت الجامعة من المركز (151-200) الى المركز (76-100) عالمياً، وفي تخصص العلوم البيولوجية تقدمت الجامعة من المركز (401-500) عالمياً الى المركز (201-300) عالمياً، وفي تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية تقدمت الجامعة من المركز (201-300) عالمياً الى المركز (101-150) عالمياً.

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمه من جهد ملموس للعملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبة الجامعات المصرية كافة، والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030 .

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "دسوقي"، إن الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالميا لتأكيد ريادتها إقليمياً ودوليا، مؤكدا على أن جميع التخصصات المصنفة عالميا تراع أحدث النظم التعليمية بما تساهم فى خريجين مميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفر الشيخ فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف شنغهاي الصيني هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتي مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشدداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة فى كافة المجالات.