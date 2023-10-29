جامعة حلوان تقفز 100 مركز فى تصنيف شنغهاى الصينى للموضوعات 2023

حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة فى تصنيف شنغهاى الصينى للموضوعات هذا العام. حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية فى مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت فى المركز 400:301،مقارنة بالعام الماضى 401-500.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة نجحت فى التقدم بقوة فى التصنيفات الدولية وتحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، حيث نسعى بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولى فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير فى احتلال الجامعة مراكز متقدمة فى كافة التخصصات.

وأشاد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بظهور الجامعة فى موضوع من موضوعات هذا العام فى التصنيف، مما يعد إنجازًا غير مسبوق يضاف إلى إنجازات الجامعة، مؤكدااستمرار تصدر الجامعة للمراكز المتقدمة فى التصنيفات العالمية، وأشار إلى أن ذلك يعود للخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي. كما أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة إنتاجهم العلمي.

جدير بالذكر أن تصنيف شنغهاى هو أحد أهم التصنيفات العالمية، حيث يقوم بتصنيف الجامعات فى 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. يعتمد التصنيف الصينى على خمس معايير رئيسية، بما فى ذلك الأبحاث المنشورة فى مجلات الربع الأول Q1، ومعدل الاستشهاد النوعى لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين فى مجالات التصنيف المختلفة، وعدد الأبحاث المنشورة فى أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية فى هذا المجال.