توزيع 8 أطنان سكر على قرى مركز ناصر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة ، لبيع السلع الأساسية والإستراتجية ،ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، وتضمن الإشارة إلى طرح وتوفير8 طن من السكر بسعر 27 جنيهاً على المواطنين بقرى مركز ناصر "أشمنت، بني عدي ، دلاص ، الحمام" وتوابعها حيث تم البيع بواقع 2 كيلو لكل أسرة.

وذلك تحت إشراف مديرية التموين بقيادة المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة ، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة "د.علاء سعيد" مدير الوحدة ومسؤول المعارض والأسواق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ علي يوسف، وبحضور الأستاذ مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة،الأستاذ شريف الحميلي مدير تموين ناصر، ومفتشي التموين بإدارة ناصر ،روؤساء القرى الأربع ومكاتب التموين.