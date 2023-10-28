وكيل تعليم بنى سويف يتفقد سير العمل بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، مبانى وحجرات وملاعب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية، للاطمئنان على الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمدرسة والأعمال المنفذة، من حيث تطوير الملاعب والمعامل يرافقه المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفنى.

وقال الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تلك الزيارة تأتى في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بمتابعة الأعمال المنفذة وجاهزية مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية

والتي بدأت بها الدراسة لأول مرة بمحافظة بني سويف.

وأكد وكيل الوزارة، أن المدرسة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المحافظة والتي تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي وربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المدرسة تضم تخصصات "فحص واختيار بلوكات الرخام ، الصيانة العامة لخطوط الجلي، صيانة شاسيهات "SPD" ومقرها مدرسة بني سويف الكهربائية العسكرية، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المدارس تتيح للطالب تدريبات عملية وتخصصية وفق أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب تطورات العصر وتساعد الطلاب على الابتكار والإبداع.