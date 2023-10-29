تبادل التجارب البيئية بين مصر والأردن فى قطاع المحميات والمخلفات.. تفاصيل

كتبت ـ منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية التعاون مع دولة الاردن فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث يتم تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وأيضا محمية العقبة البحرية والتي تعد متنزه بحرى تم إعلانه كمحمية طبيعية.

وأشارت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية، فيما يخص إغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص، مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة على سواحلها بالبحر الأحمر، الذى بدأ بإطلاق 3 مواقع جديدة للغوص بمدينة الغردقة بإغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، كإحدى آليات الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: "إنه سيبدأ إجراء تدريب مكثف مشترك بين الجانبين المصري والأردني على الطبيعة، بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء باعتبارها أقدم محمية بحرية فى مصر، ومحمية العقبة البحرية والتى تم إعلانها حديثا".

وأوضحت الوزيرة، أنه سيقوم العاملين بالمحميات المصرية بإجراء تدريب عملى على الطبيعة لعمليات الرصد وحل الأزمات داخل المحميات الطبيعية، وكذلك كيفية التعامل مع الكائنات البحرية والتخلص من المخلفات، كما سيتم التدريب على كيفية التعامل مع القطاع السياحى المستخدم للموارد الطبيعية داخل المحميات الطبيعية.