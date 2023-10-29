اليوم العالمي للصدفية.. تورم مفاصل اليدين علامة تشير للإصابة بالمرض

كتبت رانيا عامر

يحتفل العالم في يوم 29 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي بالصدفية، للتوعية بهذا المرض وأن الصدفية مرض جلدي التهابي يصيب الكثيرين، وتؤدي هذه الحالة الصحية إلى تجديد خلايا الجلد بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي أو الضروري، ما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء في الجلد، وتصيب الصدفية كل الأشخاص سوى كانوا كبارًا أو صغارًا، ولكن السن الأكثر عرضة لخطر الإصابة هو 20 : 40 عامًا .

مضاعفات الصدفية

قالت الدكتورة حنان ندا أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هناك آثارًا جانبية تظهر مع مرور الوقت بالإصابة بالمرض حيث تسمى في تلك المرحلة الصدفية بـ"صدفية المفاصل" لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالأظافر.

2.يحدث تورم وألم شديد لمفاصل الصغيرة باليدين ثم المفاصل الكبرى مثل الركب، لأن الصدفية تؤثر على أوتار العضلات المتصلة بالعظم وتسبب التهاب داخل المفصل ذاته ينتهى بتشوه المفصل وفقدان قدرته على الحركة .

3.هناك علاقة وثيقة بين مرض الصدفية والإصابة بالأمراض المزمنة مع وجود المرض لمدة طويلة فيحدث تغييرات الجسم، ويؤدى الى ظهور مرض السكر وارتفاع الدهون بالدم، وزيادة فى وزن الجسم نتيجة لخلل فى التمثيل الغذائى، وبناء عليه يتعرض المريض إلى تصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب .

4. مع طول فترة المرض تثأثر بعض أعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد، أو العين، الكلى.

5. تعرض المريض لبعض المشاكل النفسية مثل الاكتئاب.