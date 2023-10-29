الهلال الأحمر الفلسطينى: لن نخلى مستشفى القدس فى غزة رغم تهديدات الاحتلال

وكالات

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بقطاع غزة، أنها اتخذت قرارا بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلى بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.

وقالت الجمعية فى بيان: "قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس فى قطاع غزة".

يذكرأن، أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية تزامنا مع احتدام القتال شمال غزة، بحسب "روسيا اليوم".

ودوت صفارات الإنذار فى عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيرى وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها "تواصل استهداف الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".