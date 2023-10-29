اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:01 م
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المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:03 م
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في المخدرات بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر يناير لسنه 2023 بدائرة دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،ع" 36 عاما تهمة إحراز جوهرا ميثامفيتامين بقصد الاتجار، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.






سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

دار السلام

السجن




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