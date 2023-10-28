اليوم السابع
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السجن 6 سنوات لبائع لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

السبت، 28 أكتوبر 2023 05:50 م
السجن 6 سنوات لبائع لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة بائع، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بدائرة قسم أول سوهاج.

 
تعود أحداث الواقعة لشهر مايو لعام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم " ه،ع" 35 عاما تهمة إحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين  بقصد الإتجار، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 







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جنايات سوهاج

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الهيروين

السجن




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