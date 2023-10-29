العلاج المائى مش رفاهية.. هيحسن صحة عظمك ويخفف الألم

كتبت إيناس البنا

العلاج الطبيعي المائي هو شكل من أشكال العلاج الطبيعي الذي يتم في حمام السباحة، وغالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع العلاجات المختلفة لتحسين صحة العظام وتخفيف الألم.

وأوضحت هدير جمال مغربى، أخصائى العلاج الطبيعى، بجامعة القاهرة، أن السباحة هي شكل من أشكال التمارين الرياضية المائية التي تستخدم فيها أجزاء الجسم العلوية والسفلية، وهى مثالية لبناء الجسد والحفاظ على ليونته وصحة العظام.

وأشارت أخصائى العلاج الطبيعى لـ"اليوم السابع"، إلى فوائد السباحة لصحة القلب والأوعية الدموية، خاصة أنها خيار ممتاز ننصح به خلال العلاج الطبيعى لبعض المرضى لتعزيز صحة العظام والمفاصل، كما أنها رياضة مثالية للنساء بشكل خاص لتوفير حماية لهن من خطر هشاشة العظام، لأنها أحد رياضات الأنشطة البدنية العالية التى تعزيز كثافة العظام

بجانب ذلك تعمل السباحة على المساعدة في علاج الآلام المزمنة في حالات معينة، مثل التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي، فمن المعروف أن مجموعة من الأنشطة المائية تساعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض عضلية على تحسين صحتهم

بالإضافة إلى ذلك تعمل السباحة أيضًا على بناء العضلات بالجسم، حيث أصبح تيبس العضلات الآن من أشهر الإصابات التى تمر علينا يوميا فى المستشفيات نتيجة الأوضاع الخاطئة للجلوس ، لذا فأن بناء عضلات قوية وصحية يدعم قوة العظام وضمان عدم تأثرها سريعًا.